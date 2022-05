Politsei- ja piirivalveamet lõpetab ajutise piirikontrolli Eesti-Läti piiril

Praeguseks saabub Eestisse enamik põgenikke Venemaalt, sest sõjategevus on peamiselt Ukraina idaosas. Viimastel päevadel on Eestisse jõudnud Venemaalt keskmiselt ligi 350 põgenikku päevas, samal ajal Lätist pea 100. Neist põgenikest umbes pooled olid transiidil.

"See, et taastasime ainsa meie regiooni riigina sisepiiril kontrolli, andis meile palju parema ülevaate sellest, kui palju sõjapõgenikke reaalselt meie riiki saabub ning seda läbib," rääkis Lääne prefekt Kaido Kõplas. "Praegu, kui siitkaudu tuleb põgenikke võrdlemisi vähe, on meil mõistlikum jätkata pistelise kontrolliga piiri lähedal. See aitab meil jätkuvalt omada ülevaadet rändetrendidest." Alates piirikontrolli taastamisest on politseinikud Eesti-Läti piiril suhelnud enam kui 38 000 Ukraina sõjapõgenikuga.