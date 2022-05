Sissemurdja varastas pandimajast teleri

Pandimaja pidaja ütles, et vargal kaasa viidud telerist kasu ei ole, sest see on puldi ja juhtmeta. "Sellel on spetsiaalse otsaga voolujuhe, ei usu, et varas selle tööle saab. Kummaline, miks ta teleri üldse võttis, äkki oli lihtsalt hasart," lisas ta. Makko sõnas, et viimasel ajal on Viljandis olnud väga rahulik, viimati juhtus sääraseid asju 10–15 aastat tagasi.