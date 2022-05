Oma elu ja ajaga võiks midagi asjalikku ette võtta. Spinninguga rügada, kalu müüa, kasumit korjata, et oma kalalaev osta. Viimaks jõutakse aga selleni, et kogu see loll rassimine annaks lõpuks võimaluse rahulikult puu all lesida, õnge vees hoida ja puuvilja menetleda.