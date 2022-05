Valmar Haava: tunnen, et Eesti on kaitstud

Mina puutusin esimeste masinatega kokku laupäeval Sangastes, kus oli näha ka tanke ning erinevaid roomikmasinaid ja veokeid. Vaatepilt oli huvitav: masinad paistsid vanad ja väsinud, aga siiski töökorras ja võimsad. Sain natuke jutustada ühe mehega, kes juhuslikult tuli kohvikusse kohvi jooma ja rääkis, et õppused on läinud hästi. Küsisin naljaga, kas mõni masin on juba ära ka uputatud, ja mundris mees vastas, et veel mitte, aga varasematel aastatel on ette tulnud ka selliseid olukordi. Juttu meil jagus ning lahkudes soovisin edu ja jõudu.