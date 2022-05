Teine kriips tõmmati sellele alla linnavalitsuse otsusega kuju Eesti Rahva Muuseumile kinkida. Selle mälestusmärgi püstitamise taga seisnud mitte­tulundusühingul Meie Viljandi on aga linnavalitsusega veel üks kana kitkuda: «Aga meie? Miks te kuju meiega nõu pidamata ära kingite?» Juriidiliselt pole sellel küsimusel ilmselt alust, sest kuju on Viljandi linna oma. Inimlikult on pahameel aga mõistetav.