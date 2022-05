Haigus ja tehnilised viperused raudmehi krossirajal ei murdnud – Kert Varik ja Lari Kunnas jätkavad teisel kohal

Nagu tõdes Karksi mees Kert Varik, oli nädalavahetus keeruline: lisaks sellele, et trotsida tuli viirust, tekkisid tsikli elektroonikaga probleemid, mis kiirust pidurdasid. «Täna on tervis juba enam-vähem, pisut on köha, aga laupäeval häält ei olnud ja päris jama oli ikka,» rääkis ta esmaspäeval. «Esimene võistluspäev oli väga raske, need esimesed kümme minutit. Aga siis putitati mind üles.»