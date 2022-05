Mõisaküla hooldekodu hakkab tarneraskustest hoolimata lõplikult valmis saama

Mulgi valla tänavuse ühe kõige suurema ja mahukama ehituse lõpp, elanike kolimine ja hooldekodu pidulik avamine on siiski veidi edasi nihkunud: hooldekodu sisustamise lepingu tähtajaks oli märgitud 30. aprill ning 17. mail saatis Mulgi vallavalitsus osaühingule Kumer Saag ka mureliku järelepärimise, et miks ligi kolm nädalat hiljem töö veel üle antud pole. Osaühingu tegevjuhi ja omaniku Raul Kivi sõnutsi on viibimise taga praegu väga tavalised põhjused: tarneraskused ja materjalinappus.

Nagu Raul Kivi ütles, on praegune olukord maailmas tinginud selle, et sisuliselt võib viivitusi tekkida igas etapis, puudus on peaaegu kõigest ning hinnad tõusevad väga kiiresti. "Napib nii toormaterjali kui valmistoodangut," rääkis ta. "Koroonaviiruse ja tööjõu küsimus on olnud pigem teisejärguline, praegu on väga tunda andnud Venemaa piiride päevapealt sulgemine. Tooteid ei saanud enam kätte, näiteks ka plaatmaterjali mitte."