Päästjad kustutasid nädalavahetusel laste lõket ja aitasid mehe traktori alt välja

Laupäeval kell 11.37 said päästjad väljakutse Mulgi valda Karksi-Nuia Aasa tänavale, kus lapsed tegid hoovis lõket, mis tugeva tuule tõttu tundus sellest teatajale ohtlikuna. Päästjad kustutasid lõkke kell 12.10 ning kaks lõket teinud last, kelle vanemaid kodus ei olnud, jooksid nende eest minema.

Et vältida tulekahjusid, on päästeameti kinnitusel oluline meeles pidada, et lõkke tegemiseks valitud koht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoonetele. Lõke tuleb kindlasti piirata kas kivide või pinnasevalliga, seda tuleb valvata ja igaks juhuks hoida läheduses kustutusvahendid, näiteks veeämber või tulekustuti.