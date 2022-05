Viljandlastes ahistava käitumisega hirmu tekitanud meest, kellele on esitatud kahtlustus lapse hõivamise katses ja alaealiste kehalises väärkohtlemises, on kohtu otsusega taas vabaduses. Politsei kinnitab, et hoiab mehel silma peal, ja sotsiaalmeediast on näha, et mehe tegemised on ka teiste inimeste terava tähelepanu all.