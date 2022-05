Viljandi vanim kodanik lahkus 102-aastaselt

Sakala käis 1919. aasta 12. oktoobril sündinud Männasool tema Paalalinna korteris külas, kui ta sai 101-aastaseks. Siis oli sünnipäevaline kõrgest east hoolimata väga heas füüsilises vormis. Küsimuse peale, kuidas igapäevaelu läheb ja kuidas tervis on, vastas tema tütar Piia Mändmaa, et ema on väga elujõuline. Leili Männasoo liikus iga päev ja käis postkastist lehti toomas. Sugulaste meelest tegi Leili Männasoo veel toonagi oma krapsakuse ja kiire kõnniga paljudele noortele silmad ette.

Männasool oli kolm last ja veel neli põlve järeltulijaid, kes olid talle üliolulised. Sakalale rääkis ta toona, et just tänu järeltulevatele põlvedele tunneb ta end nooruslikuna. "Minu moto on armastus nooruse vastu ja see hoiab mu hinge noorena. Olen huvitatud kõigist ja kõigest, mis minu ümber toimub. Soovin tänapäeva noortele tasakaalukust ja mitte ülepea tormamist," rääkis Leili Männasoo oma 100. sünnipäeval.