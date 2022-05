Galerii ja video ⟩ Põlengus kannatanute heaks korraldatud kontsert näitas võhmalaste ühtehoidmist

Küsimuse peale, kuidas põlenud maja elanikel läheb, Sirje Fedjuk kõigepealt ohkas ja sõnas, et läheb väga erinevalt. Kõik maja elanikud jäid ellu ja terveks, aga mõni inimene on uue ootamatu olukorraga paremini kohanenud kui teine. Õnnetus oli kõige rusuvam ja kurnas vaimselt kõige rohkem kolmanda korruse elanikke. Alumistest korteritest oli võimalik veel üht-teist päästa, aga kõige ülemise korruse korterid hävisid täielikult ning teinekord sõltub just väikestest harjumuspärastest asjadest see õige kodutunne.