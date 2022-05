Viljandis parkimiskorda eiravad autojuhid on linnavalitsuselt saanud juba ohtralt hoiatusi ning üsna pea asub linn ka trahve välja kirjutama. Autojuhte see aga nähtavasti väga ei heiduta, sest 21. mai õhtupoolikul oli Tasuja puiestee tihedasti täis pargitud, kuigi parkimine on terve tänava ulatuses keelatud.