"Öös on unistusi" ⟩ Avatud uksed, ilus ilm ja mitmekesine programm tõid muuseumid triiki külalisi täis

"Meil muidugi vedas sellega, et Heiki Raudla nõustus esinema. Tema esimene esinemine oli nii populaarne, et kuigi ette oli nähtud pool tundi, siis rahvas lihtsalt ei lasknud teda minema ja kui juba kolmveerand tundi täis sai, siis ma sekkusin, et mis te piinate inimest," sõnas Jaak Pihlak naeruselt.

Pärast kaheaastast pausi oli Viljandi muuseumi töötajatel küll hirm, et ehk on rahvas muuseumiööl osalemise ära unustanud, ent inimesi vooris katkematu joana uksest sisse. "Muuseum on selle üle muidugi tõesti väga rõõmus, et inimesed on meid uuesti üles leidnud. Pisike piletitulu on meile suureks abiks. Kohalikud inimesed peavad küll muuseumist lugu, aga meie näituseruum on väga piiratud ning tundub, et tihti pole näitustes seda raputust või šokki, mida inimesed tänapäeval kipuvad vajama."