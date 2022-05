GALERII ⟩ Õunaaiast kiriku kõrvale kolinud vanakraamimüüjad ootavad pikisilmi ostjaid

"Teist nii head kohta, kui see õunaaed oli, me muidugi ei leia," nentis ohates vanakraamimüüja Kalle Lillemets, kelle valikus leidus aurahasid, vanu rahatähti ja münte, muu hulgas ka hõbemünte. Uue kohaga võib aga tema hinnangul siiski rahule jääda. Esiteks selgus, et vanakraami müüjad tohivad oma autosid kiriku loal ka murule parkida ning teiseks on kohal perspektiivi: bussipeatus on otse kõrval, Uus tänav ja Lastepark on üsna tiheda liiklusega ning bussijaamgi pole kaugel. Inimesed vajavad aga uue kohaga harjumiseks aega ning nõnda võis laupäeva keskpäevaks nentida, et oli olnud keskmisest tunduvalt vaiksem päev. Huvilisi väljapanekute vahel siiski jalutas.