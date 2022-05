Peeter Rahnel: kas Kaja Kallas on hinnašokkide ajastul kaotanud usu eestimaalaste aitamisse?

Ka OECD peaökonomist Laurence Boone ütles hiljuti Financial Timesile, et valitsused peaksid praegu kasutama fiskaalset jõudu, et aidata vaesematel ja valusalt pihta saanud inimestel toime tulla laastava toidu ja energia hindade tõusuga, ning rõhutas, et käes on hädaolukord, mis nõuab sekkumist. Sama seisukohta väljendas sel nädalal ka president Alar Karis.