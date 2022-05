Viljandi palub riigilt Kaare kooli majale seitse aastat armuaega

Kaare kooli päästmiseks ja 3,1 miljoni euro suuruse toetuse tagasimaksmise vältimiseks võimalusi otsiv Viljandi linnavalitsus saatis riigile palve kaaluda praegu etteantud tähaja pikendamist ning seda lausa seitsme aasta võrra. Et vallad on liitunud erivajadustega laste haridusvõrgu mudeli väljatöötamise projektiga, millel on riigi toetus, on linnavalitsuse hinnangul alust loota soodsat otsust.