9. maist on möödas täpselt nädal. Kivi ees on paar kimpu punaseid lilli. Nelgid ja tulbid. Need paistavad üpris värskena. Siledaks tahutud esiküljega rändrahnul on tekst «Siin puhkavad 11 000 fašistliku terrori ohvrit. 1941–44». Teksti kohal on viisnurk.