Järgnes stseen justkui mõnest Benny Hilli sarja loost, mis lõpevad nii, et kõik ajavad üksteist taga ja sibavad muusikapala «Yakety Sax» saatel ringi. Kuigi mulle tundus, et mul on liiga palju asju, ilmnes, et pooled olid ikka puudu. Järgmised paar päeva veetsin üürikorterit otsides, asju ostes ja pakkides ning vanu Sakalaid lugedes. Kui kohale jõudsin, selgus, et olin maha unustanud ainult kõige vajalikumad ja asendamatumad asjad, näiteks lusikad. Jäin aga ellu.