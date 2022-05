Esimene: teha park valmis koos kõnniteede ja radadega. Üle muru kõnnid, võid riielda saada. Teine: teha park küll valmis, aga teede ja radadeta ning seejärel oodata mõned nädalad ja teha nood sinna, kuhu need on juba sisse tallatud. Selle teise lähenemise loogika seisneb selles, et inimesed saavad niimoodi ise teada anda, kuhu nad radu soovivad, ja nii ei hakka nad ehk üle muru lõikama.