TEADMISTEPROOV ⟩ Rohkesti distantsõpet saanud õpilased purelesid lõpetuseks matemaatikaga

Reede hommikul ootasid Viljandi gümnaasiumi lõpetajad viimast teadmisteproovi ehk matemaatikaeksamit. Oli neid, kes tähendasid, et kõik on juba peas, kuid leidus ka neid, kes viimasel hetkel veel tähtsat materjali üle kordasid.

Reede hommik oli Viljandi gümnaasiumis ärev ja elev. 174 lõpuklassi õpilast valmistusid viimaseks tänavuseks teadmisteprooviks – matemaatikaeksamiks. Nii mõnegi õpilase arvates on see kooli lõpetamise kõige keerulisem osa, kuid majandussuuna noormehed tähendasid, et sees on null närvi.