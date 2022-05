Võhma tulekahjus kodu kaotanutele tuleb toetuskontsert

Võhma vabaajakeskuse juhataja Sirje Fedjuk ütles, et kontserdi mõte tuli Võhma elanikelt ning esinejai leida ei olnud keeruline. "Sellega saame ehk veidi kodu kaotanud inimeste muret leevendada, näidata, et kogukond on valmis neid toetama. See on vähim, mida nende jaoks teha saame," sõnas Sirje Fedjuk. Saali mahub sadakond inimest. "On olnud juba neidki, kes teavad, et ei saa pühapäeval kontserdile tulla, kuid on annetanud selle kontserdi heaks raha."