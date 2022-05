Et uusi spetsialiste leida, on vald edaspidi nõus pakkuma kaugelt tööle tulijale autosõiduraha kuni 350 eurot kuus.

Töötajate lahkumine, vallaasutuste liitmine ning töö ümberkorraldamine on sundinud Põhja-Sakala vallajuhte asuma uusi töötajaid otsima. Mõned neist on leitud esimesel katsel, mõnel juhul on tulnud rohkem vaeva näha, aga mõne töökoha täitmiseks on vaja leida boonuseid, mida meelitamiseks pakkuda.