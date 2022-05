Põhikooli tunginud e-sigaret seab ohtu noorte gümnaasiumikoha

"Ega meie kool selles erine ja ikka on niisugust rikkumist olnud," tõdes Paalalinna kooli direktor Aavo Palo. Nagu seadus ütleb, on muude tubakatoodete kõrval e-sigaret alaealistele keelatud, kuid seda leitakse õpilaste käest aeg-ajalt ikkagi.

"See vist on teatud hulga õpilaste seas teema," märkis Aavo Soopa, kes on Kesklinna kooli direktor. Tavalist suitsetamist tema sõnul enam märgata ei ole, eriti kui võrrelda ajaga, mil kool veel gümnaasiumina tegutses. "Siis nad läksid kooli territooriumilt välja seda tegema. Vahepeal oli mokatubakas ka, aga seda ei ole enam meie märganud, kuid e-sigaretiga on meil tegemist olnud," rääkis direktor.