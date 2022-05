Esimestel ukrainlastel on eesti keele algkursus seljataga

"Soovijaid oli sõjapõgenike seas palju rohkem, kui klassituppa mahtus, aga paljudel polnud võimalik päevasel ajal tundidega liituda, sest nad olid endale juba töö leidnud," ütles Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa ja lisas, et praegu tehakse ettevalmistusi õhtuse kursuse avamiseks. "Siin peame olema eestvedajad, sest just praegu on ukrainlased eesti keele omandamisest väga huvitatud, aga riiklikud meetmed keeleõppeks avanevad kahjuks alles millalgi suve lõpus," ütles ta. Esimesel kursusel osalenud tundsid abilinnapea kinnitusel sellest võimalusest suurt rõõmu ja kiideti ka õpetajat, kes võõramaalastele väga keerulise keele algteadmised tasapisi selgemaks õpetas.