Rotund kaob Viljandi rannast vähemalt aastaks

Jää surus tänavu talvel rotundil või bangalol – nimesid on sel ehitisel mitu – alustalad puruks, nii et taastada neid enam ei saa ning tuleb rajada algusest peale uus ehitis. Esialgse plaani järgi võiks see olla ujuval alusel, et jää rajatist uuesti puruks litsuda ei saaks.