Esimest korda avaneb Eesti lotomängijal võimalus võita üle saja miljoni euro

Eurojackpoti peavõidu maksimaalne suurus oli varem 90 ja nüüd on 120 miljonit. Üle saja miljoni euro on selle lotomängu jackpot kasvanud esimest korda.

Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel nentis, et Eestisse pole maksimumvõitu sattunud, kuid 2015. aastast, mil Eurojackpotis osalevate riikide mängijail avanes 90 miljoni võidu võimalus, on see välja loositud 14 korral. Kaheksal juhul on hiidsumma läinud ühele piletile ja kuues mängus jagamisele ning sealhulgas ühel korral koguni viie mängija vahel.