Tuletan meelde, et Eestis tehti koroonaviiruse vastu esimesed torked 2020. aasta lõpus ja peatselt jõuab kätte 2022. aasta suvi. Algul loodetud pikaajaline mõju on jäänud lühemaks ja osal juhtudel ei ole süstid üldse aidanud. Kahjuks on neidki inimesi, kes kaitsepookimisest hoolimata on väga raskelt haigestunud ning surnud.