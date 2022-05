Kui Sakala Suure-Jaani külje all Ängi külla Rohekalda aiandisse jõudis, olid pererahval müügi tõttu käed-jalad tööd täis. «Arvasin, et esmaspäev on vähe rahulikum, aga võta näpust!» sõnas aiandi perenaine Kairi Kester.