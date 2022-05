FOLGIPIDU ⟩ Viljandi pärimusmuusika festivalil astub üles poolsada kodumaist esinejat

"Igal pärimuslool on tegelikult ju autor olemas. Osa lugusid jääb meiega aastakümneteks või isegi aastasadadeks ehk muutuvad pärimuseks," sõnas Kiviberg. "Tõuke sellise autoriprogrammi loomiseks andis meile mullune Jaak Johansoni mälestuskontsert. Jaak on olnud Eesti autorilaulukultuuri üks säravamaid ja mõjusamaid esindajaid ning suur Viljandi pärimusmuusika festivali sõber. Seepärast pidasime väga oluliseks alustada Jaagu auks festivalil just autorilauludele pühendatud eriprogrammiga."