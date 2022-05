COVID-19 ⟩ Viljandi on reovees leiduva viiruse arvestuses Eesti esikolmikus

Kuigi Viljandimaa on koroonaviirusesse haigestunute hulgalt Eesti maakondade arvestuses alles kaheteistkümnes, on Viljandis SARS-CoV-2 viiruse sisalduse poolest reovees riigi tipus koos Tallinna ja Pärnuga. Rohelisel tasemel on Abja-Paluoja, Suure-Jaani ja Kohtla-Järve.