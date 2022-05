Festival toob kitarrivirtuoosi taas Viljandisse

Festivali korraldajate teatel loob Jon Gomm oma mängustiiliga vaid ühe kitarriga võimsa mitmekihilise heli, mis on täidetud bassi, trummide ja orkestriliku sügavusega. Tema lood on sageli sügavalt emotsionaalsed, olgu need siis koos tema pehme, kuid mõjuva häälega või ilma.