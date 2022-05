Viljandis peetakse esimest pärandihäkatoni

Kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach rääkis, et kultuuripärandit, teadust ja ettevõtlust pole sel viisil kunagi varem kombineeritud.

"Jõudsime häkatonini läbi mõtte, et kultuuripärand vääriks laiemat lähenemist," rääkis Steinbach. "Kõik esitatud ideed võiksid panustada teadusloomesse või anda ainest uuteks teadusprojektideks. Esitatud ideed on väga põnevad ning potentsiaalikad, loodan, et häkatoni lõpuks oleme Eesti kultuuripärandimaastikule suutnud juurde anda hea hulga innovatiivseid projekte."