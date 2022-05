Teksti autorite seas on Lauri Saatpalu, Jan Kaus, Maian Kärmas, Mingo Rajandi, Tuuli Velling, Lauri Räpp ja Indrek Koff. Albumi kõla on seejuures oluliselt mõjutanud ansambli liikmed Joel Remmel (klahvpillid), Mihkel Mälgand (bass), Jaan Jaanson (kitarr), Ahto Abner (trummid) ja helikujunduse teinud Peeter Salmela. Esitluskontserdid on suve jooksul üle Eesti.