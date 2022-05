Repliik ⟩ Majanduskrahh vähendaks müra

Ehkki Eesti majanduses on viimasel aastal olnud tõelisi uperpalle – ehitushinnad püstitavad aina ­uusi kõrgusi, energia ja kütuse hinnad on tipus ning aasta inflatsioon on peaaegu 20 protsenti –, pole inimeste käitumist vaadates suurest kriisist veel märkigi. Poodides käib ostmine agaramalt kui iial varem, maanteed ja linnad on kihutavaid autosid täis ning kohe startiv muruniitmisralli ei tõota mullusele alla jääda.