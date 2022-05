Noorte juhendaja, stuudio Dance Dream juhataja Rita Muttel rääkis, et "Best Show" on üks siinse kandi suuremaid rahvusvahelisi tantsuvõistlusi. Ka neli-viis aastat tagasi on tema õpilased sellest osa võtnud, aga nii säravat kohta pole seni saavutatud. "Konkurents on seal ülitugev ja see on ülikvaliteetne tantsuvõistlus. Laste kategoorias oli meil 24 vastast ja noorte kategoorias 53," rääkis ta.