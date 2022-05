Päästjad kustutasid süttinud autot ja aitasid vanadaami

Reedel kell 19.08 teatati häirekeskusele põlevast sõidukist Viljandis Kaalu tänaval. Päästjate saabudes põles elumaja ette pargitud sõiduk lahtise leegiga. Päästemeeskond summutas need kiiresti ning kella 19.19-ks oli tulekahju kustutatud.

Pühapäeval kell 20.08 helistas häirekeskusesse inimene, kes teatas, et tema Viljandis Kirsi tänaval elav eakas ema on oma korteris kukkunud ega saa enam püsti. Päästjatel õnnestus korterisse siseneda keldriakna kaudu ning seejärel tuli lahti kangutada ka siseuks.

Päästekeskuse kinnitusel käivad päästjad sageli väljakutsetel, kus vanemad üksi elavad inimesed on kodus kukkudes viga saanud ega suuda enam ise püsti tõusta ja liikuda. Halvemal juhul ootab kannatanu abi tunde, enne kui keegi naabritest või möödujatest appihüüdeid kuuleb või mõni lähedane hädasolijast teada saab.

Eaka ja liikumisraskustega inimese kodu on kasulik muuta selliseks, et kui kukkumisi ka juhtub, poleks need raskete tagajärgedega. Selleks saab abi ja nõu küsida linna sotsiaalosakonna töötajatelt.