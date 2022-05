Vargad himustasid metalli ja kütust

Läinud esmaspäeval avastati Viljandi vallas Järtsaare külas, et metsalangil on kütusemahutist varastatud 600 liitrit diislit. Kahju on 990 eurot.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk märkis, et üksikuid kütusevargusi on sel aastal Viljandimaal küll olnud, kuid nende arvu kasvust või olulisest sagenemisest praegu rääkida ei saa. Sama kehtib tema sõnul metallivarguste kohta. "See aga ei tähenda, et inimesed oma vara suhtes hoolsad ei peaks olema," rõhutas Ragne Keisk.