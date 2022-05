Ugala aruandest paistev suur kahjum on hoopis pisike kasum

Kolmandat aastat kogunenud suur miinus aastaaruandes on uueks ehitatud teatrimaja ja selle sisustuse raamatupidamislik tulemus. Nimelt peab sihtasutus igal aastal arvutama hoone ja seadmete vananemise kulusid ning mullu oli see üle 568 000 euro. Et samal ajal oli kogumiinus pisut üle 564 000 euro, lõpetas teater aasta umbes 4000 euro suuruse plussiga.