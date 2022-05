"Kõik on olnud õnnestumine," tunnistas paar tundi enne ettevõtmise lõppu koraalimaratoni üks korraldaja, Viljandi kultuuriakadeemia muusika õppekava programmijuht Marko Mägi. Ta leidis, et see on olnud lausa väike ime, et kõik muusikud on olnud õigel ajal õiges kohas, ükski etteaste pole ära jäänud ega viibinud.