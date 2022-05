Ugala lõpetas eelmise aasta enam kui poole miljoni euro suuruse kahjumiga. Majandusaasta aruande järgi on see tingitud koroonapandeemiast, mille tõttu tuli etendusi ära jätta, uuslavastuste väljatoomist edasi lükata ning kõige selle pärast kadus ka suur osa publikust. Kolme viimase aastaga on kahjumit kokku saadud ligi 1,3 miljonit eurot.