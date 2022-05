Kuueaastaste poiste arvestuses tundus veel sadakond meetrit enne finišit, et võitja ja teise koha saatus on otsustatud, kuid siis otsustas jälitaja endast viimase välja võtta ning spurtis ise esimeseks. Seepeale leidis aga ka liider jõudu, et kiirust lisada ja kõrvuti nad üle finišijoone jõudsidki.