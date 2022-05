DPD ja Cleveron hakkavad Viljandis isejuhtiva autoga kaupu vedama

Isejuhtivate sõidukite tehnoloogiat arendav Cleveron Mobility ning pakiveoettevõte DPD Eesti toimetasid teadaolevalt esimestena Euroopas kliendile paki kätte mehitamata isejuhtiva sõidukiga tavalises tänavaliikluses.

Esimesena tehti selline pakivedu Tallinnas. Laiemalt tahab aga DPD robotkulleritel põhineva pakiveoteenuse käima panna Viljandis. DPD Eesti tegevjuhi Remo Kirsi sõnul hakkavad robotkullerid esialgu pakke viima Viljandi linna piires nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Robotkullerid liiklevad autoteedel ja nende tööraadius on ligikaudu viis kilomeetrit. Selle vahemaa piires on masinad võimelised sihtkohtade vahel pakiveoringe tegema. Cleveron Mobility sõidukile saab paigaldada sooja- või külmakonteinerit, pakikappe või erineva mahutavusega konteinereid.

Isejuhtiv robotkuller on elektriline, liikleb sõiduteel, on paindliku kaubamahutavusega. Cleveron Mobility juhatuse esimehe Arno Küti sõnul suudavad robotkullerid sarnaselt kaubikutega vedada kaupa mitmesse sihtkohta korraga. Erinevalt tavakaubikust ei vaja see autojuhti, mis loob juurde valikuid kauba efektiivsemaks kohaletoimetamiseks ning pakub leevendust kiirelt kasvavatele kuludele pakiveo alal.

Küti sõnul on näha, et e-kaubandus jätkab maailmas kiiret kasvu. See aga tähendab, et kaubavedude hulk muudki suureneb, aga samal ajal jääb autojuhte üha vähemaks. Nii ongi Cleveron Mobility seadnud eesmärgi tõusta maailmas liidriks nende seas, kes nuputavad lahendusi, kuidas nii-öelda viimase miili tarne ehk kauba lõpptarbijale koju toimetamine teha võimalikult efektiivseks.

«Näeme, et autonoomsete robotkullerite kasutuselevõtt pakiveos on väga oluline järgmine samm keskkonnasõbralike tarneviiside seas. Oleme esimene pakiveofirma Euroopas, kes alustab autonoomse mehitamata robotkulleriga pakkide kohaletoimetamise teenust avalikus linnaruumis,» ütles DPD tegevjuht Reimo Kirss.

Pakirobotite tootmisega ülemaailmset tuntust võitnud ning äriedu saavutanud Viljandi ettevõte Cleveron alustas isejuhtivate sõidukite arendamist neli aastat tagasi ning on selleks kulutanud seitse miljonit eurot. Tänavu otsustati Cleveroni pakikappide- ja automaatide tootmine ning isejuhtiva sõiduki arendamine teineteisest lahutada ning loodi ettevõte Cleveron Mobility.

Omanikering selle käiguga esialgu ei muutunud, küll on aga Cleveron Mobilityl plaanis asuda lisakapitali otsima, et järgmise paari aastaga arendada isejuhtivate autode tehnoloogia niikaugele, et neid oleks võimalik müüma hakata.

Arno Kütt on Sakalale rääkinud, et robotkullerite arendamise ja katsetamisega on praeguseks Cleveron Mobilitys jõutud niikaugele, et kaugjuhtimise abil oleks võimalik robotkullerid juba tänavatele lasta. Eesti seadustik ei ole aga praegu selliseks sammuks veel valmis, töö selle nimel aga käib ning eesmärk on, et nii kaugjuhitavate kui ka isesõitvate autode ja robotkullerite jaoks loodaks oma kategooriad ning nende sõitmine reguleeritaks liiklusseaduses.

Cleveronile on väljastatud selliste sõidukite katsetamiseks mõeldud eriluba.