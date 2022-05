Hädad kaasava eelarvega sunnivad otsustajaid pidevalt uusi lahendusi otsima

Ükski omavalitsus ei kavatse juba kasutusele võetud kaasavat eelarvet lõpetada, kuid eri valdade ja linnade poliitikud nendivad, et vaja oleks paremat lahendust. Paraku pole keegi suutnud välja nuputada niisugust ideed, mis igasse olukorda justkui valatult sobiks.

Viljandi vallas takerdus tänavuse kaasava eelarve töö elluviimine liiga kallite ehitushindade taha. Õigemini neljast pakkujast kahe hinnasoov mahtus küll kenasti 35 000 euro suuruse eelarve sisse, aga kui pakkumisi lähemalt uurima hakati, selgus et puudu on nõutud ronimisseinad ja -võrgud. Mõni odavam detail oli mänguväljakule nii-öelda mahu tekitamiseks pandud pakkumisse mitu korda ja seega tuli need tagasi lükata.