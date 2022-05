Kuidas saaksid lapsed ja nende vanemad olla rõõmsamad? Miks me endale huvi pakkuvad asjad tööl ja koolis unustame? Miks õpime koolis seda, mis meid ei huvita? Miks õpetatakse paljutki nii, et seost reaalse eluga on keeruline leida? Miks õpime loodust tundma kandilises linnakoolis, kui seda saaks märksa paremini teha looduse keskel või reisil? Kas lapsi kasvatades peab oma elu- ja karjäärivalikud maha matma?