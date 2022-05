Sakala selle nädala arvamusküljel andsid tooni niisugused sõnad nagu «mets», «pesitsusrahu», «raiumine», «keskkond», «linnud», «kasum», «majandus», «mööbel». Sõna said looduskaitsjate ja metsakaitsjate esindaja, aga ka nii-öelda vastaspool – «raiuja» ja metsamajandaja. Nagu ikka kipub olema, on vaidluses häid ja keskpäraseid argumente mõlemal poolel. Ning asjasse pühendamatu, kes tunneb looduses ära paar-kolm puuliiki, ei tee vahet tihasel ja põõsalinnul ning peab salamahti internetist otsima, mis asi see «tihumeeter» õieti on, jääb ikka kukalt kratsima.