VABA MÕTE ⟩ Kas ajakirjanik pole inimene?

Olen inimestega vesteldes kuulnud öeldavat, et ajakirjanikud võiksid ka ikkagi olla inimesed, ning tajunud selle taga tugevat rahulolematust. Ajakirjanik peaks justkui suutma kajastada kõiki samal ajal asetleidvaid üritusi. Ta peaks seda tegema perfektselt: tulema kohale, suutma vahetada korraldajaga arvukalt e-kirju, tagama kohe profifotod, neid ka asjaosalistega jagama ... Tegema ürituse paremakski, kui see oli. Ja mis kõige tähtsam: tegema seda kõike tasuta. Alalõpmata leitakse, et on ebaõiglane, kui mõned lood on maksumüüri taga.