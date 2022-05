USA ajutine asjur: NATO muutub ainult tugevamaks

Teisipäeval saabusid Viljandisse USA sõdurid. Tõsi küll, mitte selleks, et tugevdada NATO idatiiba, vaid et anda kontsert Eesti ja Ameerika Ühendriikide diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva auks. Koos kooriga Viljandit külastanud USA saatkonna juht, ajutine asjur Brian Roraff hoiatab Sakalale antud intervjuus, et ei maksa teha illusioone, nagu oleks Euroopa julgeolekuarhitektuur samasugune kui paar aastat tagasi, ning kinnitab samas, et NATO muutub praegusest kriisist ainult tugevamaks.