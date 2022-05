Muu-uurija ⟩ Kuidas lehmadega suuri masinaid liigutada ehk Biometaani tootmise aromaatne köögipool

Mangeni farm Põhja-Sakala vallas Koksveres on siin kandis ainulaadne: hiljuti ehitati selle lautade kõrvale biometaanitehas, mis lehmade seedimise jääkproduktist keeruliste protsesside käigus gaasi toodab. Jah, veider mõelda, aga fakt on, et päris paljud Eesti inimesed liiguvad ringi Mangeni lehmade jõul.