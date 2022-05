Lii Susi on kasvatanud kaht poega. 20-aastane Simon on olnud kaks aastat abipolitseinik, läbib praegu kaitseväeteenistust ning valmistub astuma sisekaitseakadeemiasse. Teisel pojal, 19-aastasel Kaarlil avastati kahe ja poole aasta vanuselt autism ning hiljem esimese astme diabeet. Ema on noorema poja tervisemuredele alati vapralt lahendusi otsinud ning neid ka leidnud: tema initsiatiivist on sündinud Kaare koolis autistlike laste klass ning mittetulundusühing Inglilapsed, mis koondab Viljandi linna ja maakonna autismiga lapsi ja nende peresid.