Kotijooksu teinud noormees jättis oma telefoni ohvrile

"Ühel hetkel tajus ta, et üks noormees on tal juba mõnda aega kannul käinud," ütles Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass. "Peagi tuiskas noormees naisest mööda ning rebis talt käekoti. Õnneks naine viga ei saanud."

Selgus, et tegu oli 20-aastase Valgast pärit noormehega, kel on varemgi korrakaitsjatega varavastaste süütegude tõttu kokkupuuteid olnud. Küll polnud ta aga kunagi varem kelleltki niimoodi möödudes käekotti jõuga ära rebinud. Kuigi eluraskustes noormees on kindla elukohata, õnnestus politseil tema asukoht kindlaks teha ning ta täna, reedel kinni pidada. Oma selgitusel oli mees kuriteo toime pannud selleks, et saada raha, mille eest süüa osta.